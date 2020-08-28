Adana Demirspor’da yeniden Ümit Özat dönemi

Geride kalan sezonda da Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, gelecek yıl takımın başında eski teknik direktörleri Ümit Özat’ın olacağını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır. Cüneyt Dumlupınar hocamız Başkanımız Murat Sancak’ın şirketinde Spor Danışmanı olarak görevine devam edecektir” denildi.

Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır.Cüneyt Dumlupınar hocamız Başkanımız Murat Sancak’ın şirketinde Spor Danışmanı olarak görevine devam edecektir. pic.twitter.com/XYiT08Htpn — Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) August 28, 2020

Futbolculuk kariyerinde Gençlerbirliği Bursaspor, Fenerbahçe ve Köln takımlarının formasını giyen eski milli futbolcu Ümit Özat, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 2009 yılında futbol yaşantısına Almanya’da son verdi.

2001-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık pazubandını koluna takan deneyimli isim, 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 41 kez A Milli Futbol Takımı formasını giydi.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARİYER

43 yaşındaki teknik adam, saha içindeki istikrarlı kariyerine saha kenarında devam edemedi.

Almanya’nın Köln takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Özat, Ankaragücü, Boluspor, Elazığspor, Samsunspor, Mersin İdman Yurdu, Gençlerbirliği, Giresunspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

Son olarak Bosna’nın Celik Zenica takımında göreve getirilen Özat, takımın borçları nedeniyle lisansı çıkmayınca ve oturma izni alamayınca 3 ay sonra Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldı.

Özat, Türkiye’de son olarak Şubat 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında Adana Demirspor’u çalıştırdı.