Adana Demirspor yine, yeniden kongreye gidiyor! Alışıldık tablo…

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu. Sancak, “Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım'da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak” dedi.

4 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü kongrede başkan seçilen Murat Sancak, sosyal medya hesabından olağanüstü kongre talimatı verdiğini bildirdi. Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; bazı futbolcular için bu kalsın, bu gitsin söylemlerini bırakalım. Sadece şunu bilin bir takımı bir futbolcu şampiyon yapamaz. Takım, takım olabilirse şampiyon olur. O yüzden benim onayım olmadan kimsenin gönderilmeyeceği gibi gelen de olmaz. Uzaktan davulun sesi hoş gelir.

Neler yaşandığını neler olup bittiğini bilemesiniz. Şampiyonluk hayallerimizi yıkan, üzerine düşeni yapmayan gider ve de gönderilir. Buna hoca da dahildir. Kimin geleceğine değerlendirmelerden sonra karar verilir. Biliyorum kimi alsan memnun olmayan olacak. Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve delegeleri, olağanüstü kongre kararı alma talimatı verdim. Bakanlık kararıyla büyük ihtimalle 1 Kasım'da kongremizi yapabileceğiz. Yönetime talip olmak isteyen buna göre hazırlığını yapsın. Amacım bizden daha iyi yöneteceklerin önünü açmak” dedi.

İLGİLİ HABER Adana Demirspor`da yeniden Ümit Özat dönemi

Mavi Şimşekler bugün teknik direktör Ümit Özat ile anlaştığını duyurmuştu. Ümit Özat açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Başkan Sancak’tan gelen bu açıklama gündemi sarsarken yaşanan sürecin Adana Demirspor camiası için şaşkınlık verici ve beklenmedik bir durum olmadığı da ne yazık ki bir gerçek.

2002’den beri koltuk 16 kez el değiştirdi!

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın 1994-2002 yılları arasında kulüp başkanı olarak geçirdiği dönemin ardından Çukurova ekibi bir daha istikrarlı bir yönetim göremedi. Başkanlık koltuğu 2002’den bu yana 16 kez el değiştirdi, kulübün borçlarını devralıp intihar eden unutulmaz başkan Bekir Çınar’ın ardından, yani 30 Haziran 2010 tarihinden sonra ise 8 farklı başkan görev yaptı.

Murat Sancak bir ilk oldu, 2 seneyi geçti!

Aytaç Durak’tan sonra göreve gelen hiçbir başkan 2 seneden fazla koltuğunda kalamazken Mustafa Tuncel üç farklı dönemde (2002-2004, 2007-2008 ve 2011-2012) kulübe başkan oldu. 4 Temmuz 2018’den bu yana görevde olan Murat Sancak ise Durak döneminden bu yana 2 yıldan uzun süre başkanlık yapan ilk isim. Bu olağanüstü çağrının ardından Adana Demirspor’da başkanlık koltuğu yeniden el değiştirecek mi merak konusu!