Şoke eden olay sonrası Halis Karataş’tan flaş karar!

İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda bugün koşulan yarışlarda Halis Karataş, bindiği ata yumruk attı!

Günün 7. koşu olan yarışta Müzeyyen Karabulut’un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, ‘box’a girmekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı! Bu görüntüler Twitter’da atseverlerin tepkisini çekerken, video binlerce kez izlendi!

6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.

İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında + — Halis Karataş (@halkaratas) August 26, 2020

HALİS KARATAŞ ÖZÜR DİLEDİ: CAN HAVLİYLE…

Jokey Halis Karataş, yaşanan bu olaydan sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi ve olay anını anlattı. Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.”

Sosyal medya hesabı üzerinden “Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadar tüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim.” diyen Karataş açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur. Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusu’ndan kazanacağım montu hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim.”

Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum. — Halis Karataş (@halkaratas) August 26, 2020

“1 AY BOYUNCA AT BİNMEME KARARI ALDIM”

Yaşanan olayın ardından 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını ifade eden Halis Karataş, “Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum. Ancak bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim. Kamuoyunun bilgisine…” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.