SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

2020-2021 sezonu üst klasman hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu üst klasman hakem listesini yayımladı .

19:02 -
Haberler Futbol
2020-2021 sezonu üst klasman hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor.

TFF’nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:

Caner Ak – Adana

Zorbay Kaçak – Adana

Ali Palabıyık – Ankara

Burak Pakkan – Ankara

Erkan Özdamar – Ankara

Kadir Sağlam – Ankara

Serkan Tokat – Ankara

Yaşar Kemal Uğurlu – Ankara

Burak Şeker – Antalya

Murat Erdoğan – Antalya

Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya

Sarper Barış Saka – Antalya

Bahattin Şimşek – Aydın

Arda Kardeşler – Bursa

Cihan Aydın – Bursa

Ali Şansalan – Çanakkale

Ümit Öztürk – Denizli

Özgür Yankaya – Edirne

Suat Arslanboğa – Eskişehir

Turgut Doman – Eskişehir

Abdullah Buğra Taşkınsoy – İstanbul

Cüneyt Çakır – İstanbul

Çağdaş Altay – İstanbul

Emre Malok – İstanbul

Fırat Aydınus – İstanbul

Hüseyin Göçek – İstanbul

Mert Güzenge – İstanbul

Mete Kalkavan – İstanbul

Mustafa Kürşad Filiz – İstanbul

Onur Özütoprak – İstanbul

Tugay Kaan Numanoğlu – İstanbul

Volkan Bayarslan – İstanbul

Alper Ulusoy – İzmir

Direnç Tonusluoğlu – İzmir

Emre Kargın – İzmir

Hakan Ceylan – İzmir

Halil Umut Meler – İzmir

Halis Özkahya – İzmir

Kutluhan Bilgiç – İzmir

Yiğit Arslan – İzmir

Abdulkadir Bitigen – Kayseri

Alper Çetin – Kocaeli

Koray Gençerler – Manisa

Atilla Karaoğlan – Sakarya

Bülent Birincioğlu – Trabzon

Ramazan Keleş – Trabzon

Yasin Kol – Trabzon

süper lig tff
Son güncelleme: 19:59 27.08.2020