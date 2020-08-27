2020-2021 sezonu üst klasman hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı.
TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor.
TFF’nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:
Caner Ak – Adana
Zorbay Kaçak – Adana
Ali Palabıyık – Ankara
Burak Pakkan – Ankara
Erkan Özdamar – Ankara
Kadir Sağlam – Ankara
Serkan Tokat – Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu – Ankara
Burak Şeker – Antalya
Murat Erdoğan – Antalya
Mustafa Öğretmenoğlu – Antalya
Sarper Barış Saka – Antalya
Bahattin Şimşek – Aydın
Arda Kardeşler – Bursa
Cihan Aydın – Bursa
Ali Şansalan – Çanakkale
Ümit Öztürk – Denizli
Özgür Yankaya – Edirne
Suat Arslanboğa – Eskişehir
Turgut Doman – Eskişehir
Abdullah Buğra Taşkınsoy – İstanbul
Cüneyt Çakır – İstanbul
Çağdaş Altay – İstanbul
Emre Malok – İstanbul
Fırat Aydınus – İstanbul
Hüseyin Göçek – İstanbul
Mert Güzenge – İstanbul
Mete Kalkavan – İstanbul
Mustafa Kürşad Filiz – İstanbul
Onur Özütoprak – İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu – İstanbul
Volkan Bayarslan – İstanbul
Alper Ulusoy – İzmir
Direnç Tonusluoğlu – İzmir
Emre Kargın – İzmir
Hakan Ceylan – İzmir
Halil Umut Meler – İzmir
Halis Özkahya – İzmir
Kutluhan Bilgiç – İzmir
Yiğit Arslan – İzmir
Abdulkadir Bitigen – Kayseri
Alper Çetin – Kocaeli
Koray Gençerler – Manisa
Atilla Karaoğlan – Sakarya
Bülent Birincioğlu – Trabzon
Ramazan Keleş – Trabzon
Yasin Kol – Trabzon