Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig’de yeni sezon başlama tarihi…

Corona virüs salgını nedeniyle takvimde değişikliğe gidilen Süper Lig’in başlama tarihi belirlendi. TFF tarafından açıklamaya göre Süper Lig yeni sezonu Eylül ayında oynanmaya başlanacak. İşte Süper Lig 2020-2021 sezonunun başlama tarihi…

SÜPER LİG YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.