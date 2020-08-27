Serie A’nın geç başlaması gündemde

İtalya Serie A’da 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi 19 Eylül olarak açıklanmıştı. Pandemi sonrasında hızlı bir takvimle geçen sezonu tamamlayan Serie A’da Inter yeni sezonun geç başlamasını istiyor.

Il Corriere della Sera’nın haberine göre; 21 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla’ya kupayı kaptıran Milano ekibi, ligin diğer kulüpleriyle iletişime geçerek ortak karar alınmasını talep ediyor.

Dinlenmek ve yeni sezona hazırlanmak için ekstra 1 hafta isteyen Inter, 31 Ağustos’ta çekilecek yeni fikstür öncesinde diğer kulüplerin de imzasıyla İtalya Futbol Federasyonu’na başvuru yapacak.

LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Süper Lig: 11 Eylül

İngiltere Premier Lig: 12 Eylül

İspanya La Liga: 12 Eylül

Almanya Bundesliga: 18 Eylül

Fransa Ligue 1: 21 Ağustos’ta başladı