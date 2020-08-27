Samsunspor’un Atatürk desenli forması büyük beğeni topladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video paylaşımıyla yeni sezonda giyilecek 3’üncü formasını tanıtan Samsunspor, tüm Türkiye’de ses getirdi.

Armasında Atatürk figürü bulunan Karadeniz ekibi 55’inci yıla özel yeni formalarda da Atatürk’ün şahlanan at üzerindeki sembolünü kullandı. Kısa süre içerisinde hem Samsunsporlu taraftarların hemde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi bir çok farklı takım taraftarları yapılan anlamlı paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

BANDIRMA VAPURU ÖNÜNDE TANITIM YAPILDI

Yılport Samsunspor yeni sezonda giyeceği formayı sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tanıttı. Dünyaca ünlü spor malzemesi üreticisi Macron kırmızı beyazlılara 55.yıl özel formasından sonra kırmızı-beyaz-siyah renklerinden oluşan çubuklu bir forma üretmişti. Son olarak gri formayı sosyal medya hesabından ”Bu formanın göğsünde, şahlanışın sembolü var! Atatürk’lü formanın hakkını vermek için; sevgiyle, tutkuyla, gururla” mesajıyla paylaştı. Kırmızı beyazlı takımda Atatürk’lü arma Atatürk’lü forma vurgusu yapıldı. Bandırma Vapuru önünde yapılan tanıtım filmi özellikle Twitter’da binlerce etkileşim aldı.

SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU!

Samsun’un simgesi olan, Atatürk’ün şahlanış heykelinin ön planda olduğu forma, Store 55’te 149.90 TL’den satışa çıktı. Samsunspor Kulübü, tüm taraftarlarını takıma destek olmaları için lisanlı ürün mağazalarına davet etti.

Atatürk baskılı formaya yapılan Twitter yorumlarından bazıları şu şekilde…

Bu forma sadece Samsunspor taraftarına değil aslında tüm Türkiye'ye hitap ediyor. Abartmıyorum, milyon satması gereken bir forma! Muazzam güzellikte… https://t.co/EGPt73CQIV — ECC (@ergncanercabbar) August 26, 2020

Bu fikri ortaya atan,tasarımında emeği olan kimlerse gözlerinden öpüyorum.Hangi takımı tuttuğunuzun bir önemi yok,bu forma alınmaya değer arkadaşlar. Yüksel Yıldırım,Samsunspor’u Türkiye sınırlarını aşan bir marka yapma yolunda emin adımlarla geliyor,yolu açık olsun. https://t.co/homnq9dWMn — ”Sugar”ShaneLarkin (@SShanelarkin) August 27, 2020

Atatürklü arma ve Atatürklü forma fenaaaaaa helal olsun @Samsunspor .Atanın gölge baskısı olan koyu renk formayı alıp koleksiyona koymam şart oldu https://t.co/clMlYBA4s6 — Fatih TOKSOY ¹⁹⁰⁷ ☭ (@toksoyfatih) August 26, 2020