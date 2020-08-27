NBA play-offlar’ı devam edecek

NBA’de dün yaşanan boykotun ardından 16 takımın oyuncuları gün içinde iki kez bir araya geldi ve playoffları devam ettirme kararı aldı.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre bugün oynanacak maçlar da boykot sebebiyle oynanmayacak. Oyuncular, her takımdan iki kişinin katıldığı bir toplantı daha yaparak maçlara ne zaman devam edileceğini kararlaştıracak.

Dün yaşananların ardından LeBron James’in fikrini değiştirdiği belirtiliyor. Yahoo Sports’un haberine göre James, dün playoffların devam etmemesi gerektiğini söylemesinin ardından bugün karar değiştirdi ve maçların tamamlanmasının en iyisi olacağını söyledi.

Dün Milwaukee Bucks’ın ilk adımıyla başlayan boykot bir anda tüm lige yayılmış ve maçlar oynanmamıştı. NBA oyuncuları Jacob Blake’in vurulmasıyla tekrar alevlenen siyah bireylerin yaşadığı şiddet ve adaletsizliğe karşı harekete geçmiş ve maçlara çıkmama kararı almıştı.

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