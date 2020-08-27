NBA boykotunda çatlak! LeBron James ve arkadaşları toplantıyı terk etti…

NBA ve spor tarihinde yaşanan en ses getirici boykot kararı sonrasında tüm dünya gündemi gözlerini Amerika’ya çevirdi. Siyahi vatandaşlara polis tarafından uygulanan ırkçı saldırıların neticesinde Amerika kıtası ayağa kalkarken, spor dünyası ise yaşananlara daha fazla sessiz kalamadı.

Siyahi vatandaş Jacob Blake’e düzenlenen polis saldırısının ardından ülkede çıkan olaylarda 2 kişi daha hayatını kaybedince, NBA takımları dün oynanması planlanan maçları boykot etme kararı aldı. NBA yönetimi ise, maçların ertelendiğini duyururken oyuncular arasında kritik bir toplantı yapıldı.

Alınan bilgilere göre; oyuncular arasında yapılan toplantıda LA Lakers ve LA Clippers takımları kalan maçların tamamını boykot etme yönünde görüş belirtti. Ancak diğer takımların hiçbirisi bu fikire destek vermeyince Lakers’lı LeBron James toplantıyı terk etti.

James, kulüp sahiplerinin de görüşmelere katılması gerektiğini ve aksiyon almaları gerektiğini belirtirken, yıldız oyuncunun bu tepkisinin ardından Clippers ve Lakers’lı diğer oyuncular da toplantıdan ayrıldı.

LeBron James’in bu hareketinden sonra toplantıda söz alan Miami’li Udonis Haslem ise, ‘Lakers ve Clippers oyuncuları olmadan sezona nasıl devam edem edecek?’ ifadelerini kullandı.

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