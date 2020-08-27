Muhabir Masası’nda gündem Galatasaray! Terim listeyi sundu top yönetimde…

Sözcü Skor'un takımların son durumlarının aktarıldığı podcast programı Muhabir Masası'nın yeni bölümü yayında. Sözcü Skor Editörü Tonguç Orözü ve Sözcü gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin gündemine değindi.
Orözü ve Yıldırım, Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarını ve transfer dönemi sürecini masaya yatırdı. (Tüm detaylarıyla dinlemek için yukarıdaki ‘player’a tıklayın)
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İşte Tonguç Orözü – Mesut Yıldırım sohbetinden satır başları:
- Galatasaray’ın yeni transferleri gösterdikleri performans ile sınıfı geçti ve antrenman performanslarında gün geçtikçe yükselme var. Galatasaray’ın yeni transferlerinden çürük çıkmadı.
- Kiralık dönenlerden bu sezon Diagne’nin sezonu olabilir. Sürekli Florya’da ve antrenman yapıyor. Diagne yaşananlardan sonra akıllanmış gözüküyor.
- Ryan Babel Galatasaray’ın oyun sistemine uymadı. İndirim yapmaya yanaşmıyor ve Galatasaray için bu durum çok büyük bir sıkıntı. Bu Galatasaray’ın önünde büyük bir soru işareti.
- Babel ile ilgili, sosyal medyada yaptıkları yanlış. Kalmak istiyorsa güzel bir açıklama yapar ve olayı çözerdin ama böyle sosyal medyada yapılan diyaloglar hoş olmadı.
- Fatih Terim yeni sezon kadrosunda Diagne’yi kesinlikle düşünüyor. Galatasaray hücum hattında Falcao, Diagne ve Adem uyumunu yakaladı.
- Arda Turan şu an tamamen futbola kanalize olmuş ve oynamadığı zamanların acısını yaptığı çok iyi antrenmanlar ile çıkartıyor. Arda kafa olarak Galatasaray’a hazır. Çok iyi çalışıyor ve takım içerisindeki iletişimi çok yüksek.
- Muslera’ya lisans çıkmama sebebi sakatlığından dolayı Ocak ayında dönecek olması. Galatasaray bu süreçte yabancı kontenjanını kullanmak istemediği için lisans çıkartılmadı.
- Martin Linnes’in durumu bu hafta belirlenecek. Süper Lig’de isteyen bir çok kulüp var. Kesin gidecek diye bir durum yok ancak talipleri var.
- Galatasaray’da transferi Fatih Terim yönetime isimleri sunuyor, Yönetim transferi yapıyor ancak Galatasaray’ın transfer politikası tamamen yanlış. Bu sezon Terim, istediği isimleri yapılan toplantıda yönetime sundu artık top yönetimde.
- Galatasaray’ın transferden ağzı yandı artık ayağını yorganına göre uzatma dönemi başladı.
- Galatasaray’ın kadroya katacağı futbolcuların durumu Belhanda’ya bağlı. Kulüp Belhanda’dan indirim yapıp gitmesini istiyor ancak oyuncu bonservisini alıp gitmek istiyor. Önümüzdeki günlerde en çok bu durum sıkıntı olacak.
- Galatasaray’ın gündeminde kesinlikle Emre Mor yok. Emre Mor kendisine gelen fırsatı kullanamadı ve Galatasaray kapıları Emre’ye kapandı.
- Albert Riera 5 dil biliyor ve Türkçe öğrenmeye başladı. Taktik bilgisi çok iyi. Galatasaray’a böyle bir isim lazımdı ve çok faydalı olacak bir hamle oldu.
- Lemina ve Seri transferi bu hafta biter. Seri transferi ile ilgili İngiliz ekibi Fulham Ryan Babel’i kadrosunda istiyor. Bir takas durumu olabilir. Bu isimler harici Galatasaray orta saha için 1-2 isimle daha görüşüyor ancak öncelik Lemina ve Seri.
- Ivan Rakitic transferinin olmasını pek düşünmüyorum ama bonservisi elinde. Galatasaray transferde sürprizleri sever. Neden olmasın? Ama bu transfer çok zor…
- Taraftar Galatasaray’dan transfer bekliyor ama böyle büyük bir beklenti olmasın. Galatasaray transferi %70 bitirdi.