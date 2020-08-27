Muhabir Masası’nda gündem Galatasaray! Terim listeyi sundu top yönetimde…

Sözcü Skor'un takımların son durumlarının aktarıldığı podcast programı Muhabir Masası'nın yeni bölümü yayında. Sözcü Skor Editörü Tonguç Orözü ve Sözcü gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin gündemine değindi.

Orözü ve Yıldırım, Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarını ve transfer dönemi sürecini masaya yatırdı. (Tüm detaylarıyla dinlemek için yukarıdaki ‘player’a tıklayın)

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İşte Tonguç Orözü – Mesut Yıldırım sohbetinden satır başları: