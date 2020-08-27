Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Gidecek 4 oyuncu belli oldu…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Transfere hızlı başlayan sarı lacivertlilerde gidecek isimler de netleşmeye başladı. Limit konusunda son durum nedir? Yeni transfer olacak mı? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…
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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:
- Fenerbahçe 3 günde 1 imza attırıyor. Fenerbahçe’de 7-8 yıldan beri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Oyuncular kampa yetişiyor. Sadece Lamos’a bonservis verildi.
- Fenerbahçe bir stoper transferi daha yapacak. Tisserand ile her konuda anlaşmaya varıldı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Kiralık artı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor. Rakamlar birbirine çok yaklaştı.
- Erol Bulut’un raporuna göre Zanka ile yollar ayrılmak isteniyor. Fenerbahçe’de bugüne kadar gelecek ismler konuşuldu ama bundan sonra daha çok gidecekler konuşulacak.
- Tolgay Arslan’a kadroda düşünülmediği bildirildi. Zajc ve Frey de Erol Bulut’un planlamasında yok.
- Bununla birlikte Jailson’da bir kararsızlık yaşanıyor. Kulübün lehine bir satış ya da takas olursa değerlendirilecek. Özetle 4 isim kadro planlamasında bulunmuyor.
- Gustavo’nun ayrılması istenmiyordu buna şimdi Vedat da eklenebilir.
- Mandzukic yıllık 3,5 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat istedi.
- Fenerbahçe Perotti’yi de çok istiyor. O isim de masada.
- Fenerbahçe Bankalar Birliği’ne 10-12 yıl arası bir teklif sundu. Olacak gibi duruyor. Fenerbahçe belki 1 yılını feda etti ama hedeflediği duruma geldi.