Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Gidecek 4 oyuncu belli oldu…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Transfere hızlı başlayan sarı lacivertlilerde gidecek isimler de netleşmeye başladı. Limit konusunda son durum nedir? Yeni transfer olacak mı? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda… (Programı dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.)

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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları: