Küçülmenin bedeli Beşiktaş’a ağır oldu!

SEZONU 3. kapatıp Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi fırsatı yakalayan Beşiktaş'ın bu rüyası çabuk bitti. SÖZCÜ Beşiktaş muhabiri Ali Aydın, siyah-beyazlı yönetimin yeni transfer stratejisi ve yaşananları analiz etti. İşte Kara Kartal'ı mağlubiyete götüren o süreç:

YENİLER ÜMİT VERMEDİ

BURAK Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi takımın bel kemiği olan tecrübeli ve kaliteli üç yıldıza kibarca “Git” denildi. Gökhan ve Caner'e düşük bir teklif yapılırken N'Sakala'ya 800 bin Euro ödendi. Sağ bek ve forvetsiz kalan Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı. Türkiye'nin en iyi forvetlerinden birinin yeri takımdan gönderilen Larin ile kapatılmaya çalışıldı. İlk maçları olmasına rağmen Welinton ve Mensah da gelecek adına ümit vermedi.

FATİH AKSOY VERİLMEMELİYDİ

“BIRAKMAM Seni” kampanyasından şu ana kadar sadece 47 milyon TL toplanabildi. Para bulma çabası kadro kalitesinin korunması adına kullanılmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'nden minimum 220 milyon TL (25 milyon Euro) gelir elde edilmiş ve sezon kurtarılmış olacaktı. Küçülme adına 200-300 bin Euro'luk farklar için 25 milyon Euro kaçtı. Yine 31 yaşındaki Welinton için 22 yaşındaki Fatih Aksoy'un bonservisi ile Alanyaspor'a verilmesinin yanlış bir tercih olduğu da ilk karşılaşmada ortaya çıktı.

RAKİP ANALİZİ YAPILMAMIŞ!

SERGEN Yalçın'ın transfer konusundaki beklentileri karşılanamadığı gibi alınan isimler de kadroya geç katıldı. Fizik ve mental olarak iyi bir kamp dönemi geçirmediği gözlenen Beşiktaş'ın özellikle defans bölgesindeki defosu PAOK maçında ortaya çıktı. Rakibin iyi analiz edilmediği de ortadaydı. Kısacası transfer stratejisi yüzünden kadrodaki olumsuz yönde yaşanan değişim uzun maraton öncesinde kötü sinyaller verdi.