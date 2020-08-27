Galatasaray, Gaziantep FK yerine Hatayspor ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibiyle 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maçın iptal edildiği açıklandı.
Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor ile oynayacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele saat 17.00'de oynayacak.
Yarın
17.00 Galatasaray – İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
31 Ağustos Pazartesi
16.00 Galatasaray – Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
3 Eylül Perşembe
17.00 Galatasaray – Hatayspor (Türk Telekom Stadyumu)
5 Eylül Cumartesi
17.00 Galatasaray – Kasımpaşa (Türk Telekom Stadyumu)