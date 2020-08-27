Galatasaray Erkek Basketbol’dan 1 oyuncu corona

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda bir oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Sarı-kırmızılı takım yaptığı bilgilendirmede oyuncunun karantinaya alındığını duyurdu.

Basketbol A Erkek Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/XA4F3d9oYN — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 27, 2020

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

“Kulübümüz tarafından, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park’ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

ING Basketbol Süper Ligi’den yeni sezon 26 Eylül’de başlayacak.