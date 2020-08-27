Fernando Muslera: Arda Turan benim için her şey demek

Dokuz yıldız Galatasaray’ın kalesini başarılı bir şekilde koruyan Fernando Muslera, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a röportaj veren Fernando Muslera, Arda Turan’ın yeniden Galatasaray’a dönmesi ile ilgili “Arda benim için her şey demek. Arda, Galatasaray’ın bir evladı. Kulübün bir efsanesi” ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın, Avrupa’nın büyük takımlarında forma giymek için Galatasaray’dan ayrıldığının altını çizen Muslera “Arda Turan benim için her şey demek. Arda, Galatasaray’ın bir evladı… Kulübün bir efsanesi… İki büyük takımda forma giyebilmek için yurt dışına gitti. Bütün takım arkadaşları lider özellikli oyunculardı” dedi.

Sakatlandığı an ve sağlık durumu hakkında konuşan 34 yaşındaki kaleci, şöyle konuştu:

“Fadıl gerçekten iyi bir antrenör. Çalışma tarzını çok değiştiren bir antrenör oldu. Özellikle tedavi sürecinde yaptığımız nörolojik çalışmalar gerçekten çok fayda sağlıyor ve beni rahat hissettiriyor. Burada olup kulüpte tedavimi gerçekleştirmek ve antrenmanlarımı sürdürmek istedim. Sahalara geri dönüş öncesi takım arkadaşlarımla birlikteyim.

Gerçek şu ki; o anları nasıl geçireceğimi bilemedim. Çok fazla bir acı hissetmedim. O anda neler olduğunu biliyordum. O kadar acı hissetmedim ama sonrasında zaman geçince bir kırık oluştuğunu anladım. Oynayamamak üzüntü verdi. Ambulansın sahaya geç gelmesi normal bir durum değildi. Bana olan şey bu oyunda komplike bir durum. Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek bana üzüntü verdi.”

Geçen sezon oynadıkları en güzel maçın Fenerbahçe deplasmanı olduğunu belirten Fernando Muslera “Aynı zamanda bir derbi maçıydı ve Galatasaray, uzun bir süredir rakibini orada mağlup edemiyordu. Bence en iyi maçımızdı. En kötü maçlarımız ise ikinci yarının sonlarında oynanan 7 maçtı. Pandemi sonrası durumu kurtaramadık ve olumsuz biçimde etkilendik” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ”

Kendisi ve ailesinin Türkiye’de yaşamaktan gurur duyduğunu belirten Uruguaylı kaleci, şunları söyledi:

“Taraftarların mesajları beni çok mutlu etti. Sadece Galatasaray’ın değil, çok sayıdaki diğer takım taraftarlarının da hem kaleciliğime hem kişiliğime hayranlığını bilmek çok güzel bir şey. Tüm Türkiye’nin bana olan sevgisi, ülkeye olan sevgimi korumamı sağlıyor. Ben ve ailem çok sayıda güzel mesajlar aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Nasıl ki Uruguay doğduğum ülkeyse, Türkiye de sevdiğim bir ülke. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum.

Benim için hepsinden önde gelen şey saygıdır. Yüzde 100 bir şekilde bunu savunan bir oyuncuyum. Diğer takımlara karşı bir saygısızlık yapmak istemem. Bence beni böyle bilen insanlar; ‘O, Galatasaray’ın bir futbolcusu, diğer takımlara saygısızlık yapmaz.’ diyebilmeli. Emeğime değer verilmesini isterim, umuyorum ki arkadaşlarım ve ailem bunun için gurur duyuyorlardır.”

“FATİH TERİM TAKIM İÇİN ÇOK GÜVENLİ BİR KİŞİLİK”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini de anlatan Muslera “Fatih Terim takım için çok güvenli bir kişilik… Sadece futbol düzeyinde değil saha dışında da çok bilen, anlayışlı ve Türkiye içinde çok saygı duyulan bir isim… Onunla çalıştığım için ve onunla olan güzel ilişkimizden ötürü mutluyum. Önemli bir isim. Bugüne dek birçok şey başardı. Kulübümüzün değerlerini bütünüyle yansıtan bir kişi” diye konuştu.

Sakatlığındaki son durum hakkında da bilgi veren 34 yaşındaki kaleci “