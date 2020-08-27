Eran Zahavi Fenerbahçe’yi takibe aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye yıldız golcüden müjde geldi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği Eran Zahavi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takibe aldı.

Enner Valencia’yı İstabul’a getiren ve Vedat de İtalya’ya göndermek üzere olan Fenerbahçe’ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti.

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken yıldız golcüden flaş bir hamle geldi. Instagram’dan Fenerbahçe’yi takibe alan Eran Zahavi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ZAHAVİ ÜLKESİNDE YENİDEN DOĞDU

Eran Zahavi, 25 Temmuz 1987 yılında İsrail’in Rishon Lezion şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Hapoel Tel Aviv’de başlayan Zahavi, 2011 yılında ilk kez ülke dışına çıktı ve 1.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palermo’ya transfer oldu. Serie A’da istenilen performansı sergileyemeyen Zahavi, 2013 yılında ülkesine ve eski takımına geri döndü.

Tel Aviv’de adeta yeniden doğan tecrübeli forvet, 2013-2014 sezonunda 28 maçta 32 gol, 2014-2015 sezonunda 46 maçta 35 gol, 2015-2016 sezonunda ise 55 maçta 47 gol kaydetti. İsralli forvet, harika geçen 3 yılın ardından 2016 yılında Çin ligi ekiplerinden Guangzhou R&F’ye 7.2 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İsrail’deki çıkışını Çin’de de sürdüren yıldız oyuncu, takımıyla çıktığı ilk sezonda 19 maça çıktı ve 17 gol kaydetti. 2. sezonunda 29 maçta 20, üçüncü sezonunda ise 28 maçta 28 gol attı ve harika bir istatistik yakaladı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi. İsrail Milli Takımı’nda 49 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu, 33 yaşında olmasına rağmen 5.2 milyon euro değerinde.