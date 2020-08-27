Chelsea’de dört corona vakası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 4 oyuncusunun corona testinin pozitif olduğunu açıkladı. Mikanos tatilinden dönen Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic ve Fikayo Tomori pozitif çıkan testlerinin ardından karantina altına alındı.

İngiltere, Mikanos’u dönüşte karantina uygulanan yerlerden biri olarak belirlemedi. Bu sebeple oyuncuların bazı takım arkadaşlarıyla temasta olduğu belirtiliyor. Emerson’un dahil olduğu 4 oyuncu daha tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Londra ekibi geçtiğimiz hafta başında yeni sezon kampına başlamış, cumartesi günü Brighton’la hazırlık maçı ayarlamıştı. Ancak pozitif vakaların hazırlık kampını aksatmasından endişe ediliyor.

Maviler son olarak tecrübeli stoper Thiago Silva ve Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Malang Sarr’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarr’ın imzaladığı 5 senelik kontratın ardından Bundesliga ekiplerinden birine kiralanması bekleniyor.

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