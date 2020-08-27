Chelsea adı Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

Chelsea, adı Fenerbahçe ile de anılan 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını, genç futbolcunun bu sezon için başka bir takıma kiralanacağını açıkladı.

Son olarak Fransa'nın Nice takımında forma giyen sol ayaklı stoper Sarr, sözleşmesi sona erdiği için serbest kalmıştı.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPMIŞTI

Chelsea'nin sözleşme şartlarını kabul eden Sarr kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçirilip Londra ekibine resmi imzayı attı. 21 yaşındaki oyuncuya Avrupa’nın bir çok kulübünden taliplerin olduğu biliniyor. Chelsea gelecek adına müthiş bir potansiyeli bulunan oyuncunun tecrübe kazanması nedeniyle 1 yıl başka takıma kiralanacağını duyurdu.

Senegal asıllı Fransız savunmacı Ligue 1'de oynadığı 102 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı’nda görev yapan genç yıldız adayına Fenerbahçe menajerler aracılığıyla resmi teklif yapmıştı.