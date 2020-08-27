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Sözcü

Antalyaspor tesislerinde bir çalışanda corona virüsü çıktı

Antalyaspor'un kullandığı Subaşı Tesisleri'nde çalışan bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

18:07 -
Haberler Antalyaspor
Antalyaspor tesislerinde bir çalışanda corona virüsü çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, amatör ve alt yapı branşlarının kullandığı Hasan Subaşı Tesisleri’nde görevli bir çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Alt yapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesisleri’mizde görev yapan bir çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanımız karantinaya alınarak tedavisine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır” denildi.

Antalyaspor Corona
Son güncelleme: 18:13 27.08.2020