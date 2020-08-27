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Akhisarspor’un 5 futbolcusunda corona çıktı!

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, 5 futbolcusunda corona virüs çıktığını açıkladı.

13:22 -
Haberler Alt Ligler
Akhisarspor’un 5 futbolcusunda corona çıktı!

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor resmi Twitter hesabından, corona virüsü testinin ardından 5 futbolcunun sonuçlarının pozitif olarak çıktığını duyurdu. Kulüp ilk açıklamasında 4 futbolcu şeklindeki açıklamasının ardından bir duyuru daha yaparak corona olan futbolcu sayısının 5’e çıktığını belirtti.

11 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Manisa ekibinin yaptığı açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızda 5 Futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Akhisarspor Corona tff 1.lig
Son güncelleme: 14:13 27.08.2020