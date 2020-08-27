2. Lig ve 3. Lig’de gruplar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup’ta 20, Beyaz Grup’ta 19 takım yer alacak. TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. Grup’ta 17, 1. Grup’ta ise 16 takımla oynanacak.
TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekimi töreninin açılışında kulüplere yeni sezonda başarı dilerken, “İnşallah bu pandemi sürecini tamamen atlatacağız. Takımlarımız ve taraftarlarımız futbola özlem duyuyor. TFF 2. ve 3. Lig’de maçlara 19 Eylül’de başlayacağız. Temennimiz en güzel şekilde sezonu bitirmek” diye konuştu. Gerçekleşen kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde belirlendi:
2. Lig Beyaz Grup
Afjet Afyonspor
Amed Sportif
Anagold 24 Erzincanspor
Ankara Demirspor
Çorum FK
Ergene Velimeşespor
Gümüşhanespor
Hacettepespor
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kahramanmaraşspor
Kocaelispor
Manisa FK
Niğde Anadolu FK
Sancaktepe FK
Sarıyer
Şanlıurfaspor
Uşakspor
Zonguldak Kömürspor
2. Lig Kırmızı Grup
1922 Konyaspor
Başkent Akademi FK
Bayburt Özel İdare
Bodrumspor
Elazığspor
Etimesgut Bld.
Eyüpspor
Kastamonuspor
Karacabey Bld.
Kardemir Karabük
Kırklarelispor
Kırşehir Bld.
Pazarspor
Pendikspor
Sakaryaspor
Serik Bld.
Sivas Bld.
Tarsus İdman Yurdu
Turgutluspor
Vanspor FK
TFF 3. Lig 1. Grup
1877 Alemdağspor
1928 Bucaspor
Arnavutköy Bld.
Artvin Hopaspor
Belediye Derincespor
Çankaya FK
Diyarbakır FK
Edirnespor
Fatsa Bld.
Kemerspor 2003
Kızılcabölükspor
Malatya Yeşilyurt Bld.
Manisaspor
Nevşehir Bld.
Ofspor
Payasspor
TFF 3. Lig 2. Grup
Ağrı 1970
Belediye Kütahyaspor
Büyükçekmece Tepecikspor
Ceyhanspor
Çengelköy
Darıca GB
Erzinspor
Fethiyespor
Halide Edip Adıvarspor
Kahta 02
Karaman Bld.
Mardin BŞB Başakspor
Nazilli Bld.
Tekirdağspor
Tokatspor
Yomraspor
Yozgatspor 1959
TFF 3. Lig 3. Grup
Altındağspor
Arhavispor
Batman Petrol
Cizrespor
Çarşambaspor
Çatalcaspor
Elazığ Karakoçan
Erbaaspor
Esenler Erokspor
Gölcükspor
Isparta 32 Spor
İçel İdman Yurdu
Karşıyaka
Osmaniyespor
Somaspor
Şile Yıldızspor
Yalovaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
1954 Kelkit Bld.
52 Orduspor
68 Aksaray Bld.
Adıyaman 1954
Bayrampaşa
Bergama Bld.
Bursa Yıldırımspor
Düzcespor
Karbel Karaköprü Bld.
Kestelspor
Kırıkkale Büyük Anadolu
Kozanspor
Modafen
Muğlaspor
Siirt İl Özel İdare
Silivrispor
Sultanbeyli Bld.