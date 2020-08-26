Vedat Muriqi 20 milyon euro’ya Lazio’da!

VEDAT Muriqi'in Lazio'ya satışı dün itibariyle gerçekleşti! Fenerbahçe'nin İtalyan kulüple yaptığı bonservis pazarlıkları sonucu bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Kosovalı forvet, bugün veya yarın kamptan ayrılıp Roma'nın yolunu tutacak. Lazio'nun İletişim Direktörü Stefano De Martino, önümüzdeki 2 gün içinde Vedat Muriqi'in sağlık kontrolünden geçip imzayı atacağını söyledi.

MICHAEL FREY GİDİYOR

YILDIZ golcünün sözleşmesi gereği Çaykur Rize'nin bir sonraki satışın kârından yüzde 15 pay alma maddesi yer alıyor. Sarı-lacivertliler, yüzde 15 pay yerine Karadeniz ekibine oyuncu takası önerdi. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Michael Frey ve Murat Sağlam'ın Ç.Rize'ye verilmesi kararlaştırıldı. Görüşmelerin sürdüğü Rize cephesi, bu iki futbolcuya onay verirse takas gerçekleşecek.