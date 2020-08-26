Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte Süper Lig’de ilk hafta programı

Spor Toto Süper Lig’in 2020-2021 sezonu fikstür çekilişi tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimi ardından ilk haftanın programı da netleşti. Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftası Trabzonspor Beşiktaş derbi maçına sahne olacak. İşte Trabzonspor Beşiktaş derbi maçının tarihi…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in yeni sezonunun ilk haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Trabzonspor ile Beşiktaş 13 Eylül 2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Ankaragücü – Erzurumspor

Sivasspor – Alanyaspor

Kayserispor – Kasımpaşa

Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

Hatayspor – Başakşehir

Galatasaray – Gaziantep FK

Karagümrük – Yeni Malatyaspor

Göztepe – Denizlispor

Trabzonspor – Beşiktaş

Antalyaspor – Gençlerbirliği

Konyaspor (İlk haftayı ‘bay' geçecek)