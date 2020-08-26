Süper Lig’de yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de yeni sezon takvimini duyurdu. 11 Eylül’de başlayacak olan Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda 3. haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 10. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş ve 19. haftada Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig’in yeni sezonu için fikstür belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 3. haftada yapılacak. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı 27 Eylül 2020 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ

2020 – 2021 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Hasan Akıncıoğlu: “Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünü gösterelim”

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, törende şöyle konuştu: “Öncelikle 2020-2021 sezonu Süper Lig fikstür çekiminin, tüm kulüplerimiz ve futbol ailemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz.

Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Geçen sezon devletimizin tüm kurum ve kuruşlarının çalışmaları ve desteği, Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokol ile maçlarımızı tamamladık. Bu konuda sorumluluk alan Sağlık Kurulumuzun Başkanı Profesör Dr. Ömer Taşer ve kurulumuzun tüm üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni sezonda da maçlarımız yine Sağlık Kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin %30’u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da, Sağlık Kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim.

Bugün fikstürünü çekeceğimiz Süper Lig, her geçen sezon bütün dünyada daha fazla ilgi görüyor. Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beIN Sports’a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol Federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz.

Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi bu oyunu güzelleştirmek, oyuna değer katmak. Hepimizin bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Futbol ailesi olarak özellikle siz değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız, yapısal sorunları çözmek için büyük çaba gösteriyoruz. Hep birlikte omuz omuza vererek bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, Fair-Play’in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

DERBİ HAFTALARI

1. Hafta Trabzonspor – Beşiktaş

3 . Hafta Galatasaray – Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor – Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray