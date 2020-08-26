Son dakika Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu fikstürü çekildi. 21 takımla oynanacak lig 11 Eylül’de başlayacak. Ligin ilk devresi 24 Ocak’ta sona erecek, sezon da 16 Mayıs 2021’de bitecek. Her takım her devre bir haftayı ‘bay’ geçecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray derbileri ligin 3, 10 ve 19. haftalarında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı lig planlamasına göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içerisinde oynanacak.

DERBİ HAFTALARI

1. Hafta Trabzonspor – Beşiktaş

3 . Hafta Galatasaray – Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor – Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray

İŞTE İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Ankaragücü – Erzurumspor

Sivasspor – Alanyaspor

Kayserispor – Kasımpaşa

Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

Hatayspor – Başakşehir

Galatasaray – Gaziantep FK

Karagümrük – Yeni Malatyaspor

Göztepe – Denizlispor

Trabzonspor – Beşiktaş

Antalyaspor – Gençlerbirliği

Konyaspor (İlk haftayı ‘bay’ geçecek)