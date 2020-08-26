Son dakika Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu fikstürü çekildi. 21 takımla oynanacak lig 11 Eylül’de başlayacak. Ligin ilk devresi 24 Ocak’ta sona erecek, sezon da 16 Mayıs 2021’de bitecek. Her takım her devre bir haftayı ‘bay’ geçecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray derbileri ligin 3, 10 ve 19. haftalarında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı lig planlamasına göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içerisinde oynanacak.
1. Hafta Trabzonspor – Beşiktaş
3 . Hafta Galatasaray – Fenerbahçe
6. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
10. Hafta Fenerbahçe – Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor – Galatasaray
19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray
Ankaragücü – Erzurumspor
Sivasspor – Alanyaspor
Kayserispor – Kasımpaşa
Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
Hatayspor – Başakşehir
Galatasaray – Gaziantep FK
Karagümrük – Yeni Malatyaspor
Göztepe – Denizlispor
Trabzonspor – Beşiktaş
Antalyaspor – Gençlerbirliği
Konyaspor (İlk haftayı ‘bay’ geçecek)