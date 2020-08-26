Son dakika | Fenerbahçe, Mauricio Lemos’un transferini açıkladı

Transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos’u renklerine bağladı…

Süper Lig’de Filip Novak, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve Barış Sungur’u kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu.

Sarı-lacivertliler, pazartesi gecesi İstanbul’a getirdiği Mauricio Lemos’a imza attırdı. Uruguaylı stoperin 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Mauricio Lemos imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

3 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mauricio Lemos, Hasan Ali Kaldırım’dan boşalan 3 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki yaptığı açıklamada, ”Emre ve Lugano’dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos’u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe’ye iyi bir karakter aldık.” ifadelerini kullandı.