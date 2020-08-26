Serena Williams: Mağlup olmak, berbat olduğunu bildiğin biriyle sevgili olmak gibi

Teniste sezonun ilk Grand Slam’i Amerika Açık öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Bu süreçte en prestijli turnuva olan Cinncinati Masters, büyük raketler için önemli bir test niteliği taşıyor.

Turnuvada kadın tenisinin efsane isimlerinden Serena Williams, Maria Sakkari karşında beklenmedik bir mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti. 38 yaşındaki Williams 7-5’le öne geçmesine karşın müsabakadan genç Yunan raket Sakkari’nin başarılı performansının ardından 5-7, 7-6 ve 6-1’lik setlerle mağlup ayrıldı.

Mağlubiyet ardından konuşan Williams, “Zor bir müsabakaydı. Gerçekten kazanmam gerekiyordu. Yenilgiye bulacak bir bahanem yok. Kendi kendimi resmen bu durumun içine soktum. Mağlup olmak, berbat olduğunu bildiğin biriyle sevgili olmak gibi” diyerek mutsuzluğunu dile getirdi.

Amerika Açık öncesi kondisyon seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı konuşulan Williams, “Kramplarım vardı ancak beni bu duruma sokmamalı. Kazanmak için fırsatlarım vardı. Bu durumdayken nasıl kazandığımı tekrar hatırlamaya ihtiyacım var” dedi.

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