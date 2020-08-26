NBA’de gündemi sarsan iddia: ‘Morris, Doncic’in bileğine bilerek bastı’

NBA takımlarından LA Clippers’ın yıldızı Marcus Morris, Salı gecesi oynadıkları play-off 5. maçında Dallas Mavericks’li Luka Doncic’in daha önce ağır sakatlık yaşadığı bileğine kasıtlı olarak bastığı iddialarını inkar etti. Üçüncü çeyreğin aşlarında Clippers’ın hücumunun ardından Morris, sol tarafından geçen Doncic’e doğru koştu. O sırada Morris Doncic’in sol bileğine basında Dallas’ın yıldızının ayakkabısı ayağından çıktı. Doncic’in daha önce sakatlık yaşadığı bileğine bilerek bastığı iddia edilen Morris, “Bu oyunu hem kendime, hem de diğer oyunculara saygı çerçevesinde oynuyorum. Birini sakatlamaya çalışacağımı düşünmek delilik” açıklamasını yaptı.

Marcus Morris needs to be suspended for stepping Luka Doncic ankle.. immediately pic.twitter.com/WxmCUxNYK5 — George Jarjour (@gjarjour) August 26, 2020

Clippers’ın 154-11 kazandığı maçın ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Morris, “10 yıldır en iyilere karşı yarışıyorum. Ahlaki değerlere ve sıkı çalışma sayesinde bunu başarıyorum” dedi.

“Basketbol, asla birisinin canını yakacak kadar ciddi bir şey olmadı” diyen Morris, “Bu olay için özür dilemiyorum. Çünkü bu oyunda ne yaptığımı biliyorum. Bu tamamen bir hataydı. Rekabet oynamamın tek nedeni” ifadelerini kullandı.

DONCIC: “UMARIM KASITLI DEĞİLDİR”

Doncic ise, Morris’in ayak bileğine yanlışlıkla bastığına dair şüphelerini gizlemekten çekinmedi. Eşleşmenin 4. maçında 43 sayı-17 ribaund-13 asistlik performansından birkaç gün sonra 22 sayı-8 ribaund-5 asistle oynayan Doncic, “Bu konuyla igili olarak kendi düşüncelerim var. Umarım kasıtlı değildir. Yorum sizin” şeklinde konuştu.

“MAÇ BOYUNCA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLÜYOR”

Morris ile yaşananlar hakkında konuşmak istemediğini söyleyen Doncic, “Maç boyunca çok fazla kötü şey söylüyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Sadece devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, herkesin kendi görüşü olacak. Umarım kasıtlı değildi. Eğer kasıtlıysa gerçekten kötü” dedi.

Dallas koçu Rick Carlisle de maç sonu yaptığı açıklamada, Morris’in bunu bilerek yapmadığını umduğunu söylerken “Tek söyleyebileceğim bu” sözlerini sarfetti.