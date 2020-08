NBA’de gündemi sarsan iddia: ‘Morris, Doncic’in bileğine bilerek bastı’

NBA takımlarından LA Clippers’ın yıldızı Marcus Morris, Salı gecesi oynadıkları play-off 5. maçında Dallas Mavericks’li Luka Doncic’in daha önce ağır sakatlık yaşadığı bileğine kasıtlı olarak bastığı iddialarını inkar etti. Üçüncü çeyreğin aşlarında Clippers’ın hücumunun ardından Morris, sol tarafından geçen Doncic’e doğru koştu. O sırada Morris Doncic’in sol bileğine basında Dallas’ın yıldızının ayakkabısı ayağından çıktı. Doncic’in daha önce sakatlık yaşadığı bileğine bilerek bastığı iddia edilen Morris, “Bu oyunu hem kendime, hem de diğer oyunculara saygı çerçevesinde oynuyorum. Birini sakatlamaya çalışacağımı düşünmek delilik” açıklamasını yaptı.

Marcus Morris needs to be suspended for stepping Luka Doncic ankle.. immediately

pic.twitter.com/WxmCUxNYK5

— George Jarjour (@gjarjour) August 26, 2020