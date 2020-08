Milwaukee Bucks, Orlando Magic’e karşı oynayacakları maçı boykot etti

NBA’de Milwaukee Bucks ile Orlando Magic arasında oynanacak gecenin ilk playoff maçı oynanmayacak. Bucks ısınmak için parkeye çıkmadı ve maçı boykot ettiği açıklandı. Magic tarafı maçı oynama yanlısı olsa da haberi aldıktan sonra tesisi terketti.

Gün içerisinde yarın Boston Celtics ile Toronto Raptors arasında oynanacak Doğu Konferansı playoff yarı final eşleşmesinin boykot edilebileceği konuşuluyordu. Ancak bugün oynanacak maçlar için bir boykot beklenmiyordu.

Son olarak üç gün önce siyah bir erkek birey olan Jacob Blake’in bir polis tarafından sırtından yedi kez vurulmasıyla Amerika’da tansiyon yeniden yükselmiş, halk protestolara başlamıştı. Blake’in yaşadığı polis şiddetinin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanması sebebiyle Bucks’ın bu konuda daha hassas davranmış olabileceği düşünülüyor. Zira Milwakuee de bir Wisconsin kenti.

Daha önce bir Bucks oyuncusu olan Sterling Brown da, iki sene önce haksız yere polis şiddetine maruz kalmıştı. Bu doğrultuda Milwaukee ekibi, yaşananları protesto ederek maça çıkmama kararı aldı. Bucks’ın seride Magic’e karşı 3-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

The Bucks players made this decision in the wake of the Jacob Blake shooting in Wisconsin, ultimately deciding that they wouldn’t leave the locker room for the start of Game 5 against Orlando. https://t.co/COJ6E0aJLj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020