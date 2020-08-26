Messi hangi takıma gidecek? İlk temas sağlandı bile…

Barcelona’dan ayrılma kararı alan Lionel Messi dünyayı şoke etti. Artık Arjantinli süper yıldızın hangi takıma gideceği tartışılıyor. Messi’nin şimdiden Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile temasa geçtiği öğrenildi.

Tüm kariyerini Nou Camp’ta geçiren Messi, Barcelona yönetimine bir yazı göndererek ayrılacağını açıklamıştı.

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Radio Catalunya’ya göre Messi, Guardiola ile Manchester City’ye gelmek için bir konuşma gerçekleştirdi. İkili 2008-2012 yılları arasında Barcelona’da büyük başarılara imza atmış; 2 Şampiyonlar Ligi zaferi ve üç La Liga şampiyonluğu kazanmıştı.

Öte yandan İspanyol basınına göre Manchester United ve PSG de 33 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İLGİLİ HABER Messi`nin ayrılmasına neden olan sözler! `Takımdaki ayrıcalıkların...`

Transfer dedikoduları Messi’nin sözleşmesindeki özel bir maddeye dayanıyor. Messi’nin kontratında “her Mayıs ayında bedelsiz ayrılabilir” maddesi bulunuyor. Messi ve avukatları pandemi dolayısıyla sezonun geç sona erdiğini söyleyerek maddenin hala geçerli olduğunu iddia ediyor.

Inter ve Juventus’un da Messi ile anlaşmak için favoriler arasında olduğu belirtiliyor.

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