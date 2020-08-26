Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı

19 Yaş Altı takımıyla Pazartesi günü yaptığı hazırlık maçının ardından 1 gün izin yapan Galatasaray, hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden sarı-kırmızılılar bugün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde durulurken, akşam idmanı taktik ağırlıklı geçti. Isınma bölümünün ardından pas oyunu ve dayanıklılığa dönük çalışmalar yapan futbolcular daha sonra 10’ar kişilik takımlardan çift kale maç yaptı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 17.00’de tek idman yapacak.