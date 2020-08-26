Fatih Terim’e barut lazım!

Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç şu ana kadar benim dikkatimi çeken transferler. Fatih Terim'in her zaman oynattığı iddialı oyuna cevap verecek yapılanma, şu anda oluşturulamadı. Feghouli ve Belhanda'nın durumları ne olacak? Tam belli değil. Taraftar kendisini heyecanlandıracak isim bekliyor ama mevcut ekonomik ortamda zor gözüküyor. Bu sisli ortamı, yılların deneyimi Fatih Terim'den başkası dağıtamaz. Ama elinde barut olması lazım!

OLMAZSA OLMAZ SEZONU

Fenerbahçe’nin yeni sezon kadrosu, tek bir hususu hedefliyor: Banko şampiyon olmak! Yaş ortalaması, uzun vadeli yapılanma, genç isimlerle harman, bu sezon yok. Parola belli: Şampiyon olmak istiyorum. Bu arada, bu limit işinin nasıl çözüleceği de anlaşıldı. Kulüpler zor durumda. Bonservis ödemede bile zorlanıyorlar. Neyse ki yardımseverlik bizim genetiğimizde var. Madem zor durumdasın, yardım alacaksın bir şekilde. Öyle yapacaksın! Zor durumda olanlar için başka kulüpler de kapıyı açar. Bunun adı transfer işi! Trabzonspor Sosa'ya teşekkür etti, hizmetlerinden dolayı. Bu, son derece centilmence bir anlayış. Keşke herkese yapılsa.

KEŞKE İSTANBUL OLSAYDI

Maçları seyrederken hayıflandım kendi kendime. Barcelona, Bayern, Paris SG gibi devler bu turnuvayı keşke İstanbul'da oynasaydı diye. Pandemi, seyircisiz maçlar, anılar, futbol tarihi içindeki yerini aldı. Bu Şampiyonlar Ligi hiç unutulmayacak. Lizbon ve Portekiz de… Bu turnuva için belgeseller yapılacak, hikâyeleri hep yazılacak. Biz, seyircili finali tercih ettik. Keşke, milyarlarca insanın televizyondan izlediği, seyircisiz dev maçların ev sahibi olsaydı güzel İstanbul. Stüdyoda İsmail Şenol, Önder Özen; Portekiz'de Yalçın Çetin, Seyhan Şaşko; çoğu yayında Özkan Öztürk. Biz seyircilere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni mükemmel yansıttılar. Görev yapan herkes çok iyiydi. Televizyonculuk işinde uyumlu ekipler seçildiğinde başarı kendiliğinden geliyor.