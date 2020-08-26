Eran Zahavi kimdir? Eran Zahavi kaç yaşında ve nereli?

İsrail futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolculardan olan Eran Zahavi, Avrupa’da adını fazla duyuramamasına rağmen İsrail ve Çin liginde önemli başarılara sahip. Birçok gol krallığı bulunana futbolcu 1987 doğumlu ve şu an 33 yaşında.

ERAN ZAHAVİ’NİN KARİYERİ

Futbol hayatına Hapoel Tel Aviv’de başlayan Zahavi, Palermo’da kısa süreli bir Avrupa serüveni yaşadı. Daha sonra İsrail’in M. Tel Aviv takımına transfer olan Eran Zahavi, 2016’dan beri Çin’in GZ R&F kulübünde oynuyor.

Forvet arkası, santrafor ve sol kanatta görev alabilen Zahavi, hem sağ hem sol ayağını kullanıyor. 33 yaşına rağmen 5.2 milyon € değerinde…