Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Enner Valencia, İstanbul’da. Ekvadorlu oyuncunun sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmazsa sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/8NW8H2x1im
— SKOR (@SozcuSkor) August 26, 2020
Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda forma giyen, Premier Lig'de oynadığı 75 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan golcü oyuncuyu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un ısrarla istediği biliniyordu.
2017'den beri Tigres'te forma giyen Valencia, Meksika'daki ilk sezonunda oynadığı 42 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Valencia, 2018-19 sezonunu ise 47 maçta 15 gol 5 asistle tamamladı.
Geçen sezon ise başarısız bir istatistik ortaya koyan deneyimli golcü, oynadığı 29 maçta sadece 2 gol attı ve 5 asist yapabildi.