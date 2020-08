Doc Rivers’tan Jacob Blake tepkisi: ‘Bu ülkeyi sevmeye devam etmemiz şaşırtıcı’

ABD’nin Winconsin eyaletinde çocuklarının gözü önünde 7 el kurşunla sırtından vurulan Jacob Blake isimli siyahi Amerikalı yaşam mücadelesini sürdürürken, NBA’in ünlü isimlerinden tepki yağmaya devam ediyor. Dallas Maverick maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Los Angeles Clippers Başantrenörü Doc Rivers, Amerika polisinin son dönemde artan ırkçı saldırılarını ve Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin yarattığı korku dalgasına dair açıklamalar yaptı.

“It's amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back.”

Doc Rivers delivers an emotional message on the police shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 26, 2020