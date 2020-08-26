Doc Rivers’tan Jacob Blake tepkisi: ‘Bu ülkeyi sevmeye devam etmemiz şaşırtıcı’

ABD’nin Winconsin eyaletinde çocuklarının gözü önünde 7 el kurşunla sırtından vurulan Jacob Blake isimli siyahi Amerikalı yaşam mücadelesini sürdürürken, NBA’in ünlü isimlerinden tepki yağmaya devam ediyor. Dallas Maverick maçından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Los Angeles Clippers Başantrenörü Doc Rivers, Amerika polisinin son dönemde artan ırkçı saldırılarını ve Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin yarattığı korku dalgasına dair açıklamalar yaptı.

“It's amazing to me why we keep loving this country and this country does not love us back.” Doc Rivers delivers an emotional message on the police shooting of Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 26, 2020

“Bu ülkeyi sevmeye devam etmemiz ve bu ülkenin de bizi sevmemesi benim için şaşırtıcı” diyen Rivers, “Tüm duyduğumuz Donald Trump ve korku. Öldürülenler biziz. Vurulan bizleriz. Belirli topluluklarda yaşaması reddedilenler biziz. Asıldık, vurulduk. Tek yaptığınız korku duymak” ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatını eleştiren Rivers, “Ben sadece antrenör olmalıyım. Ama yaşananlar benim rengimle ilgili. Protesto ediyoruz ve karşımıza çevik kuvvet muhafızları gönderiyorlar. Göstericiler arasına adamlarını sokuyorlar. Michigan’a silahla gidiyorlar, polislere tükürüyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Polis teşkilatında eğitim değişmeli. Babam polisti, iyi polislere inanıyorum” dedi.

Aracına binmeye çalışırken arkadan vurulan Jacob Blake’in videosu hakkında konuşan Rivers, “Videoyu izledikten sonra öfkelenmek için siyah olmanıza gerek yok. Cumhuriyetçiler korkudan bahsetmeye nasıl cüret ediyor? Korkması gerekenler biziz. Çocuklarımızı uyarmak zorunda olan bizleriz. Tek istediğimiz anayasaya uygun yaşamak” yorumunda bulundu.

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