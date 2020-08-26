Conor Hourihane, Beşiktaş ve Trabzonspor’a önerildi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş’a, geçen sezon Aston Villa’da forma giyen Conor Hourihane önerildi.

Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

İHA’nın haberine göre orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın Hourihane’in şartlarını görüşmek isteyebileceği belirtilirken Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton‘un da Hourihane ile temasa geçeceği bilgisine ulaşıldı.