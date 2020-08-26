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Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, Ekuban’ı yalanladı: ‘Adını ilk kez duyuyorum!’

Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, Caleb Ekuban'ı transfer edecekleri yönünde çıkan iddialara net bir yanıt verdi. Lennon, İskoç basınında çıkan haberlere göre "Kesinlikle hiçbir şey yok. Elimi yüreğime koyarak söylüyorum, bu oyuncunun adını ilk kez sizden duyuyorum" ifadelerini kullandı.

16:38 -
Haberler Futbol
Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, Ekuban’ı yalanladı: ‘Adını ilk kez duyuyorum!’

Celtic Teknik Direktörü Neil Lennon, Caleb Ekuban iddialarına yanıt verdi. Glasgow Times ve Herald Scotland’ın haberine göre Lennon, Türk basınında çıkan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Neil Lennon, Caleb Ekuban ile ilgili olarak kendisine iletilen soruya, “Hiçbir şey yok, kesinlikle hiçbir şey yok. Yaşadığımız çağda bu tip söylentilerin, konuşmaların, spekülasyonların olmasını çok iyi anlıyorum” şeklinde yanıt verdi.

“Elimi yüreğime koyarak söylüyorum, bu oyuncunun adını ilk kez sizden duyuyorum” diyerek sözlerini sürdüren Lennon, “Kulübüne, oyuncuya ya da temsilcilerine herhangi bir teklif yapmadık. Böyle bir girişimimiz olmadı” dedi.

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