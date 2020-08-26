Bursaspor ve Kayserispor’dan Messi’ye çağrı!

TFF 1’inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu.

Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil-beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, “Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, ‘Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm’ dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla’dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘HER ŞEY PARA DEĞİL’

Arjantinli futbolcunun ayrılık kararı sonrasında Kayserispor taraftarları sosyal medyadan Messi'ye; “#CometoKayserispor #Messi” çağrısında bulundu. Taraftarlar photoshop ile yaptıkları Messi fotoğrafını paylaşarak, “Çık gel deli oğlan, her şey para değil” mesajını yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.