Boston Celtics ile Toronto Raptors, oynayacakları maçı boykot edebilir

NBA’de playoff serileri devam ediyor. İlk turdaki rakiplerini erken eleyen Boston Celtics ile Toronto Raptors, yarın Doğu Konferansı yarı final eşlemesi ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Ancak polis şiddetine maruz kalan son siyah kişi Jacob Blake’in yaşadıkları arından iki takımın oyuncuları yarın maçı boykot ederek parkeye çıkmayabilir. Haberi ilk olarak Marc J. Spears yaptı.

Spears’a göre iki takımın oyuncuları dün Disney World’de kaldıkları otelde bir araya gelerek durumu tahlil etti. Oyuncular maça çıkmak istese de yaşananlar konusunda fark yaratabilmek istiyorlar. Oyuncular bu gün bir kez daha toplanarak maçı boykot etme konusundaki son kararlarını verecekler.

Toplantıda Jaylen Brown ve Fred Van Vleet iki taraf adına konuşan oyuncular oldu. George Floyd’un ölümüyle tekrar alevlenen Black Lives Matter hareketi, tüm Amerika’ya yayılmıştı. Buna karşın Jacob Blake adındaki siyah bir erkek birey, polis tarafından sırtından yedi kez vurulmuştu.

İLGİLİ HABER Doc Rivers`tan Jacob Blake tepkisi: `Bu ülkeyi sevmeye devam etmemiz şaşırtıcı`