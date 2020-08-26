Beşiktaş hiç hazır değil!

Öncelikli olarak Beşiktaş'a yeni sezonda başarılar diliyorum. Müsabakaya baktığımız zaman; ilk önce değerlendirmemiz gereken Beşiktaş'ın, ayrılan oyuncuların yerlerini yeni yapmış olduğu transferlerle doldurmuş mu? Yeni sezonda kadro daha çok güçlendi mi yoksa güç mü kaybetti? Şu anki görüntüye bakacak olursak, kadronun güç kaybettiğini ve Beşiktaş'ın Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner'in yokluğunu çok hissedeceğini görüyoruz. Beşiktaş'ın PAOK karşısında hiç hazır olmadığını gördük.

1- Beşiktaş, fizik ve kondisyon olarak müsabakaya yeterince hazırlanamamış, rakibi karşısında hem zihinsel hem de fiziksel olarak eksikti. Rakibin yaptığı birçok hızlı hücum ve kontraya önlem alamadı. Ve rakibe çok net pozisyon verdi, böylelikle golleri de erken yemiş oldu.

2- Beşiktaş’ın sağ tarafı yok gibi. Sağ bek oynayan Lens'in, geldiği günden beri bir tane iyi maçı yok. Beşiktaş buna fazla para ödüyor diye oynatmak zorunda değil. Önde oynayan Boyd ise ilk defa ortaya iyi performans koyarken Sergen Hoca onu dışarı aldı. Halbuki Lens'i çıkarması gerekiyordu.

3- Atiba’nın, yaşının ilerlemiş olması nedeniyle temposu düşüktü. İyi niyetli olmasına rağmen yetenekleri kısıtlı olan Necip ile beraber orta sahayı bu iki oyuncuya teslim etmek Beşiktaş'ın birçok müsabakada orta alanı rakibe vereceği göstermekte. Bu bölgeye Beşiktaş'ın mutlaka takviye yapması lazım.

4- Larin, bir Burak Yılmaz değil. Ceza alanında etkili hamleler yapıyor fakat orta sahadan gelen oyuncularla daha çok pas alışverişinde bulunmalı. Daha çok oyunda olmalı, daha çok topu ayağında tutup takımının hücuma çıkıp oraya yerleşmesini sağlamalı. Yoksa takımdan kopuk oynamaya devam ederse Beşiktaş'ın santrforsuz kalabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak Beşiktaş, hem zihinsel hem fiziksel hem de uyum olarak müsabakaya hazır değildi. Uyum sürecini çok çabuk atlatamazlarsa çok önemli kayıplar yaşayabilir.