Ben Chilwell Chelsea’de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City’nin 23 yaşındaki sol beki Ben Chilwell’i kadrosuna kattığını açıkladı. Londra ekibi, İngiliz oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken ülke basınında bonservis bedelinin 55 milyon Euro olduğu yazıldı.

Timo Werner ve Hakim Ziyech transferlerinin ardından Chilwell’e imza attıran Chelsea’nin hedefinde Kai Havertz ve Thiago Silva da bulunuyor.

Chelsea geçen sezon İngiltere Premier Lig’i 3. sırada tamamlamıştı.