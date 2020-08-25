Trabzonspor’dan Fatih Altaylı için çok sert açıklama!

Trabzonspor Kulübü, televizyon yorumcusu Fatih Altaylı’nın canlı yayındaki değerlendirmeleri hakkında sert bir açıklama yayımladı.

Bordo – mavili kulübün açıklamasında, “Yıllar önce kendi zeka seviyesini itiraf eden bu kişi hakkında hukuki işlemlere başladık.” ifadelerine yer verildi.

Genel Sekreter Yardımcımız Ertürk, iş adamı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Fatih Altaylı'nın yalan ve iftiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Yıllar önce kendi zekâ seviyesini itiraf eden bu kişi hakkında hukuki işlemlere başladık.” Detaylar https://t.co/n81zVLbYnc pic.twitter.com/5XJtIdJDMb — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 25, 2020

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Genel Sekreter Yardımcımız Ertürk, iş adamı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Fatih Altaylı’nın yalan ve iftiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Yıllar önce kendi zeka seviyesini itiraf eden bu kişi hakkında hukuki işlemlere başladık.”

Genel Sekreter Yardımcımız Kemal Ertürk, “gazetecilik” kisvesi altında dürüst insanlara saldıran, “tetikçilik” yapan, yalan ve iftiralarla kendini gündemde tutmayan çalışan kişileri muhatap almanın Trabzonspor Kulübü’nün isteyeceği en son şey olduğuna vurgu yaptı.

“Ancak; gelinen süreçte bu yalan ve iftiralara cevap verme zorunluluğu ortaya çıkmıştır” diyen Kemal Ertürk, sözlerine şöyle devam etti:

“YALAN – Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa’dan transfer edilen futbolcunun bonservis bedelini ödeyememiştir. Trabzonspor’un o günkü maddi koşulları sebebiyle transfer bedelini ancak ödeme vadesinden 4 yıl aradan sonra tahsil edebilmiştir. Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor Kulübü’nün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edebilmesi için gerekli ricalarını geri çevirmemiştir. Yine bu süreçte Trabzonspor Kulübü’ne iyi niyetli davranmasaydı UEFA lisansını alamayacak ve Avrupa kupalarına katılamayacaklardı.

DOĞRU – İlgili futbolcu 29 Ocak 2014 tarihinde 500.000€ + KDV karşılığında 1.5 yıllığına kiralık olarak kulübümüze transfer olmuştur. Futbolcunun transferine ait tüm ödemeler Kasımpaşa Spor Kulübü’ne gerçekleştirilmiştir. Ardından ilgili futbolcu 1.500.000 € satın alma opsiyonuyla kulübümüze transfer edilmiş ve yine aynı şekilde futbolcunun transferine ait tüm ödemeler Kasımpaşa Spor Kulübü’ne gerçekleştirilmiştir. İlgili kulübün bu transferden kalan sadece 89.597 €’luk alacağı ise Mart 2019’da yapılan protokolle Nisan 2019 tarihinde ödenmiştir. Kulübümüzün, Kasımpaşa Spor Kulübü’nden UEFA’ya verilecek borçsuzluk kağıdıyla ilgili hiçbir resmi talebi olmamıştır. Gerekli görüşmeler yapılmış, ödeme gerçekleştirilmiş ve Turgay Ciner’in de çok iyi bileceği şekilde, Kasımpaşa Spor Kulübü o gün itibariyle kulübümüze borçsuzluk kağıdını vermiştir.

YALAN – Kasımpaşa Spor Kulübü 89.597 €’yu almadı.

DOĞRU – İlgili futbolcunun transferinden kalan 89.597 € 20 Mart 2019’da yapılan protokolle 8 Nisan 2019 tarihinde Kasımpaşa Spor Kulübü’ne ödenmiştir.

YALAN – Trabzonspor’un bilançosunda bütün borçlarının yabancı para cinsinden olduğunu görüyoruz. Bütün kulüp başkanları ve yöneticileri gelen kur dalgasını görüp yükümlülüklerini, borçlarını TL’ye döndürürken, herkes futbolcuyla pazarlık ederken Ahmet Ağaoğlu “Nasıl olsa benim arkamda devlet var, bol keseden harcarım umurumda da değil” diyerek hiçbir tedbir almamış.

DOĞRU – Borsa İstanbul’da işlem gören kulübümüz tüm bilançolarını detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kulübümüzün mevcut yabancı futbolcu sözleşmeleri haricinde döviz cinsinden borcu bulunmamakta, TFF ve Bankalar Birliği’yle yapılan yapılandırma neticesinde de geçmiş dönemlere ait futbol ailesinin tüm borçları ödenmiştir.

Ayrıca Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin idaresindeki kulübümüz, Nisan 2018’den günümüze dek büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Yüksek bonservis bedelleri, yüksek maaşlar ve yüksek menajerlik ücretlerini rafa kaldıran kulübümüz, örneğin Süper Lig’in gol kralı Alexander Sörloth’u 350 bin Euro gibi düşük bir bedelle takımımıza katmıştır. Türkiye’nin ve dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği isimleri kadrosuna dahil eden kulübümüz, bu transferlerin tamamını diğer kulüplerin 1 futbolcuya verdiği ücretten daha az bir ücret karşılığında gerçekleştirmiştir.

Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük devrimlerden birini gerçekleştiren kulübümüz, başkan ve yönetim kurulunun mesuliyetini arttıran değişikliği kulüp tüzüğüne ekletmiş, sürdürdüğü doğru ekonomi politikaları neticesinde de yıllar sonra Türkiye’de ilk kez kâr açıklayan bir spor kulübü unvanını kazanma başarısı göstermiştir.

YALAN – Trabzonspor, Jose Ernesto Sosa’ya ödemesini yapmadı!

DOĞRU – Kulübümüzün Jose Ernesto Sosa’ya maç primleri dahil olmak üzere 1 lira borcu bulunmamaktadır.

YALAN – Ahmet Ağaoğlu, Jose Ernesto Sosa’nın menajeri Ogün Erdem’in ödemesini yapmadı ve tehdit etti.

DOĞRU – Trabzonspor Kulübü bahsi geçen menajer Ogün Erdem’e takımımıza transfer ettiği üç futbolcu için planlanan periyotlarda 405.240 € ödeme gerçekleştirmiştir. Kalan ödemeleri de planlanan periyotlarda aksatılmadan kendisine yapılmaktadır. Tüm kamuoyunun yakından tanıdığı ve herkesin büyük bir saygı ve sevgi beslediği Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun tarzı ve üslubunda tehdit kavramı yer almamaktadır. Kaldı ki Sayın Başkanımız Ağaoğlu’nun ne telefonda ne de yüz yüze bahsedilen menajer ile hiçbir görüşmesi olmamıştır.

Ertürk sözlerini şöyle tamamladı:

“TFF’nin belirlediği harcama limitleriyle ilgili hukuku arkadan dolanmadan, tamamen şeffaf bir şekilde transfer ücretlerini bütün detaylarıyla açık bir şekilde paylaşan kulübümüzün suçlanmasını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Türk futbolunun geleceğini kurtaracak lisans talimatının düşmanı kesilmek yerine, herkesi lisans talimatında yer alan kurallara uymaya davet ediyoruz. Kurallara uyanların hedef haline getirilmesi, uymayanların ise kahraman ilan edilmesi ancak sahibinin sesi olan kişilerin yapacağı bir tetikçiliktir! Kamuoyunun ilgisine sunduğumuz bilgiler ışığında tekrar ifade etmek isterim ki, Trabzonspor Kulübü, kendi iş ve yatırımları için spor kulüplerini araç edinen, ruhundaki derin boşluğu gidermek adına para ve benzeri materyallerin esiri haline gelmiş, yalan, iftira ve hakaretlerle sahiplerinin tetikçiliğini yapan, hayatının hiçbir döneminde gazeteci olarak anılmamış ve asla anılmayacak bu şahısla muhatap olmaktan büyük hicap duymaktadır. Bu vesileyle iş adamı Turgay Ciner’in sahibi olduğu, yıllar önce kendi programında zeka seviyesini itiraf eden, Fatih Altaylı hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız. Bilinmelidir ki; Trabzonspor saygınlığını, dürüst ve ilkeli eylemleriyle edinmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu tavrından asla vazgeçmeyecektir.”