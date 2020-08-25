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Son dakika | Başakşehir Okechukwu Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı…

Medipol Başakşehir, takımda kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

18:02 -
Haberler Başakşehir
Son dakika | Başakşehir Okechukwu Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı…

Medipol Başakşehir, takımda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Okechukwu Azubuike'nin bonservisinin FC Pyramids'den alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir.

2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz.

Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan genç oyuncu 2 asistlik katkı sağladı.

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