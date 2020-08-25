Son dakika | Başakşehir Okechukwu Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı…

Medipol Başakşehir, takımda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Okechukwu Azubuike'nin bonservisinin FC Pyramids'den alındığını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Turuncu beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 2019-2020 sezonu başında FC Pyramids'den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike'nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir.
2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz.
Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan genç oyuncu 2 asistlik katkı sağladı.