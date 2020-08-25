Sergen Yalçın: Son 60 dakikaya bir şey kalmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Beşiktaş, PAOK’a 3-1 mağlup olarak elendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“ÇOĞU BİRLİKTE OYNAMADI”

Hakem yönetiminin kötü olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, “Rakip takımın sarı kart pozisyonları vardı. 7 numaranın 3 defa atılması lazımdı. Hakem sürekli geçiştirdi. Nedendir bilemiyorum vardır bir düşüncesi. Savunmada ciddi zaaflar verdik. Oyunu eşitleyebilir gol de bulabilirdik ama sezonun ilk maçı. Çoğu birlikte oynamadı. İlk yarım saatlik bölümden sonra son 60 dakikaya pek bir şey kalmadı.”

“POZİSYON HATALARI YAPTIK”

PAOK’un bekledikleri oyunu oynadıklarını söyleyen teknik adam, “İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur. PAOK beklediğimiz gibi bir takım. Genelde kontra ve uzun top oynayan bir takım. Bunu biliyor ve bekliyorduk. Atılan toplarda pozisyon hataları yaptık. Bunları yapmamamız lazımdı. İyi bir takım, onları da tebrik ediyorum. İnşallah yollarına devam ederler.”

“ERKEN TRANSFER YAPSAYDIK…”

“Tabii geçen sezonki takımdan ayrılan 8-9 arkadaşımız var. Şu ana kadar kurguladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Daha farklı olabilir miydi? Erken transfer yapsaydık, olabilirdi de, olmayabilirdi de… Katılan oyuncularımız var. Wellinton var, N’Sakala var. İlk defa oynuyorlar, kolay değil Beşiktaş formasını giymek, hele ki Şampiyonlar Ligi’nde” dedi.