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Sözcü

PAOK Beşiktaş özet! BJK’den Şampiyonlar Ligi’ne erken veda (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu maçında PAOK'a konuk olan Beşiktaş sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede Beşiktaş aldığı yenilgi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. İşte PAOK Beşiktaş özeti...

23:03 -
Haberler Futbol
PAOK Beşiktaş özet! BJK’den Şampiyonlar Ligi’ne erken veda (MAÇ ÖZETİ)

PAOK Beşiktaş maçı ile Türk takımlarının yeni sezonda Avrupa serüveni başladı. Ancak Beşiktaş Selanik’te oynanan maçta sahada 3-1 yenildi.

Seyircisiz olarak oynanan mücadelede Beşiktaş adına tek gol Larin’den geldi. Beşiktaş Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek. Özet yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

PAOK BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

 

PAOK BEŞİKTAŞ İLK 11

PAOK : Zivkovic, Soares, Ingason, Varela, Michaildis, Pelkas, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Tzolis, Akpom.

Beşiktaş : Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin.