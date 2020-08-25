PAOK Beşiktaş özet! BJK’den Şampiyonlar Ligi’ne erken veda (MAÇ ÖZETİ)

PAOK Beşiktaş maçı ile Türk takımlarının yeni sezonda Avrupa serüveni başladı. Ancak Beşiktaş Selanik’te oynanan maçta sahada 3-1 yenildi.

Seyircisiz olarak oynanan mücadelede Beşiktaş adına tek gol Larin’den geldi. Beşiktaş Avrupa’da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndan devam edecek. Özet yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

PAOK BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

PAOK BEŞİKTAŞ İLK 11

PAOK : Zivkovic, Soares, Ingason, Varela, Michaildis, Pelkas, El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Tzolis, Akpom.

Beşiktaş : Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin.