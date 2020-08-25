Ne Oldu’da gündem PAOK Beşiktaş maçı! Beşiktaş’ın son durumu, Sergen Yalçın’ın planı…

Ne Oldu’nun yeni bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda PAOK’a konuk olacağı maçı değerlendiriyor. Beşiktaş’ın avantajları, dezavantajları, Sergen Yalçın’ın planı, muhtemel 11 ve maçın muhtemel senaryosu ile siyah-beyazlılardaki son durum; Ne Oldu’da. Yayını dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.

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Metin Aktaşoğlu ve Mehmet Özen’in sohbetinden satır başları:

Pandemi sonrası Beşiktaş daha sonuca ve hedefe odaklı bir oyunla sahaya çıkıyordu. PAOK maçında da bunun devamını görürüz.

Beşiktaş’ın kendi koşullarından kaynaklanan bir dezavantajı var. Kaleden başlayarak bir dezavantaj silsilesi var. İlk kez birlikte oynayacak eski yeni oyuncular var.

Bunların yanında Beşiktaş’ın limit problemi de var. Yeni gelecek transferler açıklanamıyor. Beşiktaş’ın gitmesini, indirim yapmasını beklediği isimler var. Bunları çözmeden sağ bek ve golcü transferi olamayacak gibi duruyor. Bu limit modeli, takımların realist bir şekilde finansal sorunlarını çözme şansı vermiyor.

Bunlar Beşiktaş’ın 17-18 oyuncuyla Avrupa maçına gitmesine sebep oluyor.

Buradaki avantaj Sergen hoca. Alakasız parçaları, demotive olan oyuncuları bir araya getirdiğini, kolektif bir uyum yakaladığını, doğru parçaları doğru yerlere koyduğunu geçmişte çok gördük. Beşiktaş’ın şansı da umudu da Sergen hoca. Kıt kaynaklardan optimal sonuçlar çıkaran o nadir hocalardan biri haline geliyor.

Kıt kaynaklardan optimal sonuçlar çıkaran o nadir hocalardan biri haline geliyor. İmkansızlıklar dahilinde birlikte hareket ettiklerini Sergen Yalçın’ın bunu sağladığını gördük.

Oyuncu ve taraftar grubunu olumlu etkileyen ve sevilen bir karakter olmayı başardı Sergen Hoca. “İnsanlar beni sevsin” derdi yok hocanın. Bu dertsizlik insanların onu sevmesiyle sonuçlanıyor.

Bu dertsizlik insanların onu sevmesiyle sonuçlanıyor. Umarım bu avantaj kısmı ağır basar.

Beşiktaş’ın Avrupa Kupası puanı 54.000 ve katıldığı tüm turlarda seri başı olacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa kolaylıkla 3. torbaya düşüyor. Inter’in puanı 44.000 mesela. Böyle bir Avrupa kültürü de oluşturmaya başlamıştı Beşiktaş, işin bu boyutu her zaman, olması gerektiği kadar göz önüne alınır.

Euro’nun durumu bizim Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım göndermemizi de zorlaştırıyor.

Türk takımları Avrupa’yı özellikle UEFA Avrupa Ligi’ni gözlerinde çok mu büyütüyor acaba? Ne takımlar izliyoruz Avrupa Ligi’nde… Biz de Avrupa’ya giden Anadolu takımı o sezon dağılıyor.

Süper Lig’de ilk 5-6 sırada yer alan takımların çok rahatlıkla Avrupa Ligi’nde Son 16’da oynaması lazım.

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