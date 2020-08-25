Lionel Messi hakkında flaş iddia! Özel madde ile serbest kalacak!

Hayal kırıklığı şekline bir sezon geçiren ve tüm bu olumsuz havayı kabusa çeviren 8-2’lik bir hezimetle sezonu noktalayan Barcelona’da Ronald Koeman yenilenme hareketinin bir parçası olarak geldi, Lionel Messi’nin kalmasını istediğini belirtti ancak İspanyol basınında bomba etkisi yaratan son haber iplerin kopma noktasında olduğunu gösteriyor.

Marca’da yer alan habere göre Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kariyeri boyunca forma giydiği Barça’dan ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği bir yazı yoluyla iletti.

Özel madde sayesinde…

Sözleşmesindeki özel bir maddeyi hayata geçirme talebinde bulunan Lionel Messi, buna göre takımdan bedelsiz olarak ayrılabilecek.

Messi’nin kontratında yer alan maddeye göre yıldız futbolcu, kontratı boyunca her sezon sonunda 10 Haziran’a kadar takımdan ayrılabiliyor. Sürenin geçmiş olmasına rağmen pandemi nedeniyle yaşanan anormal durumu öne süren yıldız oyuncu bu şekilde takımdan ayrılmayı düşünüyor.

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Buna rağmen 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin pazarlık yoluyla makul seviyeye inmesi için de Messi’nin böyle bir yola girdiği öne sürülüyor. Kulüp efsanesi Carles Puyol ise bu haberlerin çıktığı dakikalarda bir paylaşımda bulundu ve “Sevgi ve saygılar, Leo. Desteğim seninle dostum” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR MESSİ İÇİN TOPLANDI

Barcelona taraftarları, Messi’nin ayrılık kararının ardından yönetime tepki göstermek için kulüp binasının etrafında toplanmaya başladı, polis güvenlik önlemleri aldı.

Cada vez más aficionados en los alrededores de las oficinas del Barça Muchos medios de comunicación y despliegue de la Guardia Urbana El club no confirma que haya Junta en su interior pero hay varios vehículos aparcados en la puerta@deportescope @partidazocope pic.twitter.com/JKla9ZJj9A — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 25, 2020

Puyol ve Suarez’den Messi’ye destek mesajı: “Kararına saygı duyuyorum Leo”