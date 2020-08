LeBron James ve Donovan Mitchell’dan Jacob Blake isyanı!

ABD’de artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Winconsin eyaletinde polis, Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaraladı. Polisin 7 el ateş ettiği siyahi vatandaş hastaneye kaldırılırken ABD’de halk sokağa döküldü.

Geçtiğimiz aylarda George Floyd’un polis şiddetiyle vahşice öldürülmesinin ardından tüm dünya kamuoyu gözünü bu olaya dikmişken, yine ABD’de benzeri bir olayın yaşanması tepkilerin çığ gibi artmasına neden oldu.

NBA takımlarından Utah Jazz’da forma giyen Donovan Mitchell, “Maçları ve play-offları boşverin. Bu durum hastalıklı ve gerçek bir problem. Adalet istiyoruz. Söyleyecek kelimem kalmadı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepkisini gösterdi.

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020