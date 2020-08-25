SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

LeBron James ve Donovan Mitchell’dan Jacob Blake isyanı!

ABD'de polis şiddeti sonucu katledilen siyahi vatandaş George Floyd'un yankıları henüz devam ederken, Winconsin eyaletinde yaşanan saldırı sonrası spor dünyası yine sessiz kalmadı. NBA'in yıldızlarından Donovan Mitchell ve LeBron James, Jacob Blake isimli siyahi vatandaşa polis tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalar ile gündeme oturan isimler oldu.

SKOR DIŞ HABER
13:27 -
Haberler Basketbol
LeBron James ve Donovan Mitchell’dan Jacob Blake isyanı!

ABD’de artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Winconsin eyaletinde polis, Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaraladı. Polisin 7 el ateş ettiği siyahi vatandaş hastaneye kaldırılırken ABD’de halk sokağa döküldü.

Geçtiğimiz aylarda George Floyd’un polis şiddetiyle vahşice öldürülmesinin ardından tüm dünya kamuoyu gözünü bu olaya dikmişken, yine ABD’de benzeri bir olayın yaşanması tepkilerin çığ gibi artmasına neden oldu.

NBA takımlarından Utah Jazz’da forma giyen Donovan Mitchell, “Maçları ve play-offları boşverin. Bu durum hastalıklı ve gerçek bir problem. Adalet istiyoruz. Söyleyecek kelimem kalmadı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepkisini gösterdi.

“AİLESİ VE ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE…”

ABD’de ‘İkinci George Floyd vakası’ olarak adlandırılan saldırıyla ilgili olarak konuşan LA Lakers yıldızı LeBron James, “Onu farklı şekilde etkisiz hale getirmek için defalarca şansları vardı. Onu yakalayabilirlerdi, tutabilirlerdi. Zaten olaylar gün ortasında yaşanıyor, karanlık yok. Aksine ailesi ve çocuklarının önünde ateş edildi. Şükürler olsun ki yedi kez yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen hala yaşıyor. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum, geçmiş olsun” dedi.

LeBron James’in takım arkadaşı Kyle Kuzma da konuyla ilgili olarak görüşmerlini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Polisler siyahileri öldürmekte özgürler. Bir katil, ellerini sallaya sallaya oradan ayrılabiliyor. Bu tür durumların değişeceğine dair nasıl umudumuz kalsın! Her gün bunları yaşıyoruz.”

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

@kingjames shared a powerful message on Jacob Blake and what it’s like to be African American in America.

ESPN (@espn)’in paylaştığı bir gönderi ()

Donovan Mitchell Jacob Blake Kyle Kuzma LeBron James
Son güncelleme: 13:35 25.08.2020