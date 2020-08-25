LeBron James ve Donovan Mitchell’dan Jacob Blake isyanı!

ABD’de artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Winconsin eyaletinde polis, Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaraladı. Polisin 7 el ateş ettiği siyahi vatandaş hastaneye kaldırılırken ABD’de halk sokağa döküldü.

Geçtiğimiz aylarda George Floyd’un polis şiddetiyle vahşice öldürülmesinin ardından tüm dünya kamuoyu gözünü bu olaya dikmişken, yine ABD’de benzeri bir olayın yaşanması tepkilerin çığ gibi artmasına neden oldu.

NBA takımlarından Utah Jazz’da forma giyen Donovan Mitchell, “Maçları ve play-offları boşverin. Bu durum hastalıklı ve gerçek bir problem. Adalet istiyoruz. Söyleyecek kelimem kalmadı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadelerini kullanarak yaşananlara tepkisini gösterdi.

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020

“AİLESİ VE ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE…”

ABD’de ‘İkinci George Floyd vakası’ olarak adlandırılan saldırıyla ilgili olarak konuşan LA Lakers yıldızı LeBron James, “Onu farklı şekilde etkisiz hale getirmek için defalarca şansları vardı. Onu yakalayabilirlerdi, tutabilirlerdi. Zaten olaylar gün ortasında yaşanıyor, karanlık yok. Aksine ailesi ve çocuklarının önünde ateş edildi. Şükürler olsun ki yedi kez yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen hala yaşıyor. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum, geçmiş olsun” dedi.

LeBron James’in takım arkadaşı Kyle Kuzma da konuyla ilgili olarak görüşmerlini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Polisler siyahileri öldürmekte özgürler. Bir katil, ellerini sallaya sallaya oradan ayrılabiliyor. Bu tür durumların değişeceğine dair nasıl umudumuz kalsın! Her gün bunları yaşıyoruz.”