LeBron James play-off modunu açtı!

NBA’de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı’nda çekişme devam ederken, Doğu’da yarı finale yükselen 3 takım belli oldu, dördüncüsü de yarın gece belli olabilir!

@KingJames‘ EFFICIENT night (30 PTS, 10 AST, 10-12 FGM) pushes the @Lakers ahead 3-1 vs. POR! NBAPlayoffs Game 5 Wed. (8/26) at 9 PM ET on TNT pic.twitter.com/k9hVx8UAIo — NBA (@NBA) August 25, 2020

LEBRON COŞTU, LAKERS FARK ATTI

Seriye mağlubiyetle başlayan Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers karşısında durumu 3-1’e getirdi. LeBron James’in 12’de 10 isabetle oynadığı maçta Lakers rakibini 135-115 yenmeyi başardı. LeBron rakip potaya 30 sayı gönderirken, 6 ribaund aldı ve 10 asist yaptı.

Davis ile Kuzma da 18’er sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Portland’ın en skorer ismi 20 sayıyla Nurkic oldu.

Portland’ın yıldızı Damian Lillard ise 26:35 süre aldığı maçı sakatlandığı için tamamlayamadı. Yıldız ismin Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 04.00’te oynanacak serinin 5. maçında da forma giymesi beklenmiyor.

HEAT, PACERS’I SÜPÜRDÜ

Doğu Konferansı’nın 4. ve 5. takımlarının mücadele ettiği eşleşmede Miami Heat, Indiana Pacers’ı 4-0’la evine yolladı!

Play-off’un etkili isimlerinden Goran Dragic’in 13’ünü 3. periyotta attığı 23 sayısı galibiyette etkili olurken Oladipo’nun 25 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı Indiana’yı seride tutmaya yetmedi.

Miami Heat, sezonu 4. sırada bitiren rakibini 99-87 yenerek seriyi 4-0 yapıp yarı finale yükseldi. Heat, Bucks-Magic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

THUNDER EŞİTLİĞİ YAKALADI

Batı’da 7 maça uzaması en muhtemel seri olarak görülen Houston Rockets-Oklahoma City Thunder eşleşmesi beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Thunder serinin 4. maçında rakibini 117-114 yenerek durumu 2-2’ye getirdi. İlk çeyreğinde sayı yağmuru olan maçın devresi 60-60 beraberlikle sona ererken, Rockets’ın 8’de 8 üç sayılık isabetiyle başladığı 3. periyotta Thunder rakibini durdurmayı başardı.

İki takım Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 01.30’da 5. maçta karşılaşacak.

BUCKS BİTİRMEYE ÇOK YAKIN!

Milwaukee Bucks, Orlando Magic’i 121-106 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve seriyi 3-1’e getirdi. İki takım Çarşamba TSİ 23.00’te 5. maçta karşılaşacak.

Bucks’ta Antetokounmpo 31 sayı, 15 ribaund ile galibiyetin mimarı olurken, Middleton da 21 sayı ve 10 ribaund ile maçı tamamladı. Magic’te ise Vucevic’in 31 sayı, 11 ribaund ve 7 asisti yenilgiyi önleyemedi.

GECENİN SONUÇLARI

Milwaukee Bucks 121-106 Orlando Magic

Houston Rockets 114-117 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 87-99 Miami Heat

Los Angeles Lakers 135-115 Portland Trail Blazers