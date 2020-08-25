İstanbul’da Formula 1 yarışı ne zaman yapılacak? İstanbul Park nerede?

Formula 1 yeniden İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye, 13-15 Kasım tarihlerinde F1’e ev sahipliği yapacak. Yarış İstanbul Park’ta yapılacak.

İSTANBUL PARK NEREDE?

İstanbul Park Tuzla ilçesinde yer alıyor. İstanbul Park Pisti İstanbul’da dünya standartlarındaki yarış pistidir. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapmış olan pist, toplam 2 milyon 215 bin m2’lik bir alanı kaplıyor. Önce pistin adı İstanbul Speed Park(Türkçesi:İstanbul Hız Parkı) konmak istendi ancak toplumun Türkçe duyarlılığı sayesinde pistin adı İstanbul Park’a çevrildi.

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç (viraj) yer al